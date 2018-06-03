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الأحد، 03 يونيو 2018 12:48 ص
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تأجيل إصلاح كسر ماسورة مياه 1200 ملم بالمطرية لبعد عيد الفطر

الأحد، 03 يونيو 2018 12:00 ص
تأجيل إصلاح كسر ماسورة مياه 1200 ملم بالمطرية لبعد عيد الفطر كسر ماسورة مياه 1200 ملم بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية، أنه تواصل مع قيادات شركة مياه القاهرة بشأن كسر ماسورة المياه المؤدية إلى مصر الجديدة ومدينة نصر، والتى يبلغ قطرها 1200 ملم لبحث سرعة إصلاحها، مشيرا إلى أن شركة المياه أكدت أن إصلاحها يستغرق وقتا وسيتم الإصلاح بعد عيد الفطر مباشرة.
 
وفى سياق آخر أكد رئيس حى المطرية أن حملات التصدى للإشغالات والقضاء عليها فى شوارع المطرية مستمرة على مدار اليوم خلال الشهر الكريم خاصة فى الفترات المسائية.
 
وأضاف المحمدى، أن إدارة الإشغالات والمتابعة شنت حملة لإزالة الإشغالات من أمام أسوار مستشفى المطرية ومعهد الكلى، وتمت إزالة بائعى الملابس المستعملة والخردة من أمام أسوار المستشفى والمعهد وتم تسليم الأحراز لمخزن الحى.

 


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