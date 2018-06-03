بنك مصر: قروض المشروعات الصغيرة ارتفعت من 30 مليون جنيه لـ600 مليون شهريا

أيمن رمضان

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يمنح قروضا للمشروعات الصغيرة 600 مليون جنيه شهرياً بعدما كانت لا تتخطى الـ30 مليونا فى السابق، وتابع:"مبادرة مشروعك اتعملت فى 27 محافظة.. مولنا 60 ألف مواطن بـ2 مليار و400 مليون جنيه".

وأضاف "الإتربى"، فى تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتوقع أن تكون الآثار الإيجابية المترتبة على تحرير سعر الصرف سريعة بالدرجة التى تقضى على السوق الموازية تماماً وفى مدة زمنية قصيرة، وتابع:" لا توجد سوق سوداء فى مصر الآن وكافة تحويلات الخارج تدخل الجهاز المصرفى بشكل كامل.. ولم يعد هناك قوائم انتظار من أجل فتح اعتمدات سندية للمصدرين والمستوردين".

ولفت رئيس بنك مصر، إلى أن تحرير سعر الصرف دفع الاحتياط النقدى للارتفاع حيث بلغ 42 مليار و600 مليون دولار الآن.