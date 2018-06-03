"بناء مصر" سؤال التعبير بامتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة

عبر عدد من طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة عن سعادتهم من مستوى امتحان مادة اللغة العربية، موضحين أن سؤال التعبير عن كان "بناء مصر".

وشهدت لجان الثانوية العامة بمدرستى شبرا الإعدادية بنين والتوفيقية الثانوية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، تجمع عدد كبير من أولياء الأمور أمام بوابات المدرستين للاطمئنان على أبناءهم عقب انتهاء امتحان العربى فى أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.