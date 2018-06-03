بزاوية 180 درجة.. ما حقيقة مزاعم عودة شاومينج فى امتحانات الثانوية اليوم؟

كتب محمد سالمان

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، زعم البعض عودة صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى وأبرزها "شاومينج" لتسريب الامتحانات مجددًا مع اختبار اللغة العربية اليوم، فما حقيقة تلك الشائعات والمزاعم؟.

فى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة الخاصة برصد المفاهيم المغلوطة والأخطاء الشائعة، نوضح حقيقة مزاعم تسريب اختبار اللغة العربية عبر صفحات الغش، ووفقا لما صدر من بيانات رسمية عن وزارة التربية والتعليم، فإن ما حدث اليوم عبارة عن قيام طالب بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية وتسريبها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعد بحث وتحرى تم التأكد أنه طالب فى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحقيق مع الطالب.

وبخلاف واقعة طالب المنوفية التى تم السيطرة عليها، فإن كل التأكيدات التى خرجت من وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم بمجلس النواب توضح أنه لا مكان لـ"شاومينج" هذا العام، والأمور كلها تسير على ما يرام داخل لجان المحافظات عدا عدد من حالات الغش المعتادة بين الطلبة التى رصدها وتحرير محاضر بها.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ويختبر قرابة 656 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، ومن المنتظر أن يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى. ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة علمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة علمى علوم.