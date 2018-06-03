بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان اللغة العربية

كتب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل، توافد طلاب الثانوية العامة على لجان السير ، بإجمالى 1777 لجنة، فى الوقت الذى حددت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثامنة والربع صباحا موعدا لدخول الطلاب مقار لجان امتحان اللغة العربية.

ورصد "اليوم السابع"، وصول الطلاب إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب، حيث بدأ الطلاب مراجعة دروسهم فى مادة اللغة العربية، قبل الدخول لأداء امتحانات فى أول يوم للامتحانات.