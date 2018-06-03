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بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان اللغة العربية

الأحد، 03 يونيو 2018 08:05 ص
بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان اللغة العربية طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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بدأ قبل قليل، توافد طلاب الثانوية العامة على لجان السير ، بإجمالى 1777 لجنة، فى الوقت الذى حددت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثامنة والربع صباحا موعدا لدخول الطلاب مقار لجان امتحان اللغة العربية.
 
ورصد "اليوم السابع"، وصول الطلاب إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب، حيث بدأ الطلاب مراجعة دروسهم فى مادة اللغة العربية، قبل الدخول لأداء امتحانات فى أول يوم للامتحانات.
 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق  اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا  وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 

 


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

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امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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لجان الثانوية العامة




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