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النواب الأردنى يستأذن الملك لتقديم موعد دورة استثنائية لمناقشة قانون الضريبة

الأحد، 03 يونيو 2018 10:58 م
النواب الأردنى يستأذن الملك لتقديم موعد دورة استثنائية لمناقشة قانون الضريبة مجلس النواب الأردنى
عمان (أ ش أ)
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قال رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة إن المجلس سيقوم باستئذان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وأضاف الطراونة - فى تصريح اليوم الأحد - إن لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التى تطالب بردها إلى 90 نائباً، لافتاً إلى أن فى رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التى تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة فى إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها.

وأشار إلى أن أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك وقد خاطبت المكتب الدائم فى مجلس النواب لاستئذان الملك عبدالله الثانى بعقد دورة استثنائية فى أقرب وقت، ووفق ما يراه الملك مناسباً.

ولفت الطراونة إلى إن وجود الملك عبدالله الثانى على رأس السلطات الثلاث؛ هو ضمانة لحماية تلك السلطات إن تداخلت أعمالها، وهو الفيصل بينها إن اعترى أعمالها أى تضارب أو تباين فى وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالشأن العام.  

 


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