النساء فى فنزويلا يتركن أطفالهن فى الشوارع بسبب أزمة نقص الغذاء

كتبت فاطمة شوقى

قالت إذاعة "سان خوان 8" الكولومبية إن النساء الفنزويليات يلجأن إلى التخلى عن أطفالهن وتركهم فى الشوارع بسبب نقص الغذاء لديهن، والعثور على أطفال رضع على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا.

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى إلى أن آخر تلك الحالات كانت لامرأة تخلت عن رضيعها وتركته بالشارع مع رسالة مكتوب بها "أنا فنزويلية، ولا أملك الغذاء الكافى لإطعام رضيعتى أنجيلا التى ولدت منذ أربعة أيام، وأنا أمر بحالة صعبة من نقص الغذاء والأموال بسبب الأزمة التى تمر بها فنزويلا".

ولفتت الإذاعة إلى أن ذلك كان فى أحد شوارع مدينة كاكوتا التى توجد على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

وأوضحت الإذاعة أن فتاة ووالدتها سمعا صراغ الطفلة وقاموا باستدعاء الشرطة، وعثر على الرضيعة ملفوفة فى بطانية ومعها تلك الرسالة، وأكدت الشرطة الكولومبية أن تلك الرضيعة لن تكن الأولى، بل تم العثور على أكثر من 11 طفلا بهذا الشكل لعدم قدرة أسرهم على الإنفاق عليهم بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها فنزويلا.

وأضافت أن فى كولومبيا هناك مليون فنزويلى، بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، ويمر عشرات الفنزويليين إلى بوابات كولومبيا بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتأتى الهجرة نتيجة لنقص الغذاء والدواء جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الذى يعتبر فى حالة ركود بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة الفنزويلية، ولهذه الأسباب فإن فنزويلا تواجه وضعًا صعبًا لا تحسد عليه.