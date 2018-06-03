المقاومة اليمنية تمشط مناطق واسعة فى الدريهمى تمهيدا لتحرير الحديدة

وكالات الأنباء

تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من تمشيط مساحات واسعة فى مديرية الدريهمى تمهيدا لمعركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية فيما فشلت ميليشيات الحوثى الموالية لإيران فى تنفيذ ثانى محاولة تسلل خلال 24 ساعة إلى مناطق فى الساحل الغربى لليمن وتكبدت على إثرها خسائر فادحة فى العتاد و الأرواح .

وقال مصدر يمنى إن وحدات من قوات المقاومة اليمنية المشتركة قامت بتمشيط جيوب وأوكار ميليشيات الحوثى فى المناطق المحررة عقب محاولة الميليشيات تنفيذ عملية تسلل فاشلة إلى منطقة المشيرعى.

وأوضح المصدر أن عناصر من ميليشيات الحوثى حاولت التسلل من منطقة الحسينية لمهاجمة مواقع المقاومة المشتركة فى منطقة المشيرعى فيما قامت القوات بمحاصرتهم وتطويقهم واوقعت بينهم قتلى وجرحى كما استعادت أسلحة وذخائر متنوعة نهبتها المليشيات من مخازن الدولة.

وشنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة هجوما واسعا فى منطقة الطائف ومحيطها وأمنت مساحات واسعة وسط انهيارات متواصلة فى دفاعات ميليشيات الحوثى.

وكانت ميليشيات الحوثى قد نفذت أمس الأول محاولة تسلل فاشلة لمهاجمة قوات المقاومة المشتركة فى منطقة الفازة من جهة شرق التحيتا مما أسفر عن مصرع عدد من منفذى المحاولة البائسة وأسر 4 منهم.

وتحاول ميليشيات الحوثى المنهارة تنفيذ عمليات تسلل لوقف الانهيارات المعنوية فى صفوف مقاتليها جراء الهزائم الكبيرة المتلاحقة على طول الساحل الغربى وصولا إلى مشارف مطار الحديدة.