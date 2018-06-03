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المجلس القومى لشئون القومى للإعاقة ينظم ورشة عمل عن زراعة القوقعة

الأحد، 03 يونيو 2018 07:56 م
المجلس القومى لشئون القومى للإعاقة ينظم ورشة عمل عن زراعة القوقعة جانب من ورشة العمل
كتب – محمود راغب
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نظم المجلس القومى لشؤون الإعاقة ورشة عمل اليوم الأحد بعنوان "زراعة القوقعة بين التأييد والمعارضة".

وشارك بالورشة د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والسيدة صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، وبعض المسئولين بوزارات الصحة والتأمين الصحى والتضامن والتربية والتعليم، بالإضافة إلى نخبة من الأطباء فى مجال زراعة القوقعة، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص زارعى القوقعة.

ناقشت الورشة من خلال متحدثيها ثلاثة محاور، وفى مقدمتها مميزات زراعة القوقعة، والتحديات التى تواجهها خاصة المادية من حيث قطع الغيار والصيانة وتغيير الجهاز كل 5 سنوات.

وفى سياق متصل، ذكر د. أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، أن عملية زراعة القوقعة تتطلب العديد من العوامل لنجاحها وإعادة أملل السمع فى فئة تمثل 3% من الأشخاص ذوى الإعاقة، بحيث تكون إضافة وأمل جديد لذوى الإعاقة السمعية الراغبين فى إجراء تلك العملية، وذلك لن يتم إلا من خلال تكاتف الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، موجها الشكر للمشاركين فى الورشة.

 


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