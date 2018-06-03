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الأحد، 03 يونيو 2018 03:25 ص
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"المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال مايو

الأحد، 03 يونيو 2018 03:00 ص
"المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال مايو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 4133.9 ألف ورقة بقيمة قدرها 1686.6 ألف جنيه خلال شهر مايو الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة أن شركة يونيفرت للصناعات الغذائية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3461.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 3101.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 3010.4 ألف ورقة، وبقيمة 1790.8 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.6 ألف ورقة بقيمة 23.2 ألف جنيه للأولى، 0.6 ألف ورقة مالية 9.5 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 22296.6 ألف ورقة مالية بقيمة 17723.2 ألف جنيه من خلال تنفيذ 2630 عملية.
 

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