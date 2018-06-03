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خالد صلاح
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المئات يلتفون حول مائدة إفطار فرع منظمة خريجى الأزهر بكوت ديفوار

الأحد، 03 يونيو 2018 11:27 ص
المئات يلتفون حول مائدة إفطار فرع منظمة خريجى الأزهر بكوت ديفوار المئات يلتفون حول مائدة إفطار فرع منظمة خريجى الأزهر بكوت ديفوار
كتب لؤى على
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شهدت العاصمة أبيدجان حفل إفطار فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بكوت ديفوار، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، حضره المئات من الصائمين، وضم العشرات من خريجي الأزهر من الشباب والفتيات.

وتهدف مبادرة الإفطار الجماعى ـ حسب رئيس فرع المنظمة في دولة كوت ديفوار المامي جابي،واحتضنها مسجد الفاروق بالعاصمة أبيدجان، إلى الإلتفاف حول مائدة وسطية الأزهر الشريف،مشيراً إلى أن  الأنشطة المتعددة للفرع مستمرة طوال شهر رمضان المعظم، فى عموم المناطق، مؤكداً حرص فرع المنظمة على ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الهادف إلى تبني قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف.

وأكد رئيس فرع المنظمة بكوت ديفوار أن الإسلام يؤسس في إفطار الصائمين مشروعاً للوحدة الإسلامية، بالإشارة إلى وحدة الشعائر ووحدة الهدف ،حيث تذوب فيه كل الحواجز وتتقارب الأفكار.

عقب انتهاء الإفطار الجماعى، نظم الفرع محاضرة، تناولت تفسير سورتي الضحى والفاتحة، ألقاها الشيخ داوود كراموكو أحد خريجى كلية أصول الدين.

وطرح الحضور العديد من الأسئلة ، دارت حول كيفية الاستفادة من هدى المصطفى عليه السلام في مواجهة العقبات التي يتعرض لها الشباب اليوم وذلك على غرار ما ورد في سورة الضحى، وكيفية مواجهة الفقر والبطالة وافتقاد الشباب للرعاية الأسرية والاجتماعية اللازمة.

 


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