video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

الأحد، 03 يونيو 2018 10:31 م
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع"
كتب:محمد صبحى
إضافة تعليق

عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة "اليوم السابع" ،أول اجتماع لها اليوم،الأحد ،برئاسة يوسف أيوب ، رئيس اللجنة النقابية ، وذلك لتشكيل هيئة المكتب واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراء الإيداع وانتخاب ممثلى اللجنة فى الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالى:

- حسين يوسف أحمد حسين "حسين يوسف" ..  نائب الرئيس

- عمرو محمد جاد أحمد "عمرو جاد" ..  أمين الصندوق

- محمد السيد عبد العزيز الشاذلى "محمد السيد" .. أمين الصندوق المساعد

- محمود عبد الغنى راغب عبد الغنى "محمود راغب" .. الأمين العام

- هانى محمد كامل  "هانى محمد" .. الأمين العام المساعد

- منة الله حمدى ابراهيم "منة الله حمدى"  .. سكرتارية المرأة والتثقيف

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة انتخابات النقابات العمالية تعتمد الهيئة النقابية للعاملين باليوم السابع

الانتخابات العمالية

اللجنة النقابية باليوم السابع

اخبار مصر

القوى العاملة




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة