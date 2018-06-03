اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة "اليوم السابع" ،أول اجتماع لها اليوم،الأحد ،برئاسة يوسف أيوب ، رئيس اللجنة النقابية ، وذلك لتشكيل هيئة المكتب واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراء الإيداع وانتخاب ممثلى اللجنة فى الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالى:
- حسين يوسف أحمد حسين "حسين يوسف" .. نائب الرئيس
- عمرو محمد جاد أحمد "عمرو جاد" .. أمين الصندوق
- محمد السيد عبد العزيز الشاذلى "محمد السيد" .. أمين الصندوق المساعد
- محمود عبد الغنى راغب عبد الغنى "محمود راغب" .. الأمين العام
- هانى محمد كامل "هانى محمد" .. الأمين العام المساعد
- منة الله حمدى ابراهيم "منة الله حمدى" .. سكرتارية المرأة والتثقيف
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة