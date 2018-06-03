القومى للمرأة يشيد بتعيين سيدة مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية للشباب

كتب محمود راغب

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة رشا عياد، التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيينها، مديرة تنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها وفخرها لاختيار الدكتورة رشا عياد فى هذا المنصب الهام والذى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتمكين القيادات الشابه وخاصة المرأة من تولى المناصب القيادية ودليل على مدى الثقة الكبيرة التى يوليها السيد رئيس الجمهورية فى قدرات الشباب بشكل عام والمرأة بشكل خاص ، موضحة أن انشاء الأكاديمية بوجه عام إشارة جديده وهامه للتأكيد على ايمان السيد رئيس الجمهورية بالشباب وأهمية دورهم لبناء مستقبل الوطن.

وأكدت رئيسة المجلس أن الدكتورة رشا عياد تركت العديد من البصمات الهامه فى جميع المناصب المحلية والدولية التى شغلتها من قبل ولها انجازات هامه في مجال تطوير التعليم الجامعي وماقبل الجامعى، متمنيه لها المزيد من النجاحات فى منصبها الجديد.

كما عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها لاختيار الدكتور أحمد زايد عضو المجلس فى منصب عضو مجلس أمناء الأكاديمية كممثل عن المجلس الأعلى للجامعات ، مؤكدة أن الدكتور أحمد زايد قامة كبيرة وهامه فى مجال التعليم ، متمنيه له النجاح والتوفيق فى هذا المنصب الجديد.