الصين: مزايا محادثات التجارة مع أمريكا مرهونة بوقف الرسوم

رويترز

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين فى بكين إنه فى حالة تطبيق واشنطن عقوبات تجارية بما فى ذلك فرض رسوم فإن جميع النتائج التى أسفرت عنها المحادثات التجارية ستكون لاغية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الصين راغبة فى زيادة الواردات من عدة دول من بينها الولايات المتحدة قائلة إن الإصلاح والانفتاح وزيادة الطلب المحلى استراتيجية وطنية لبكين.

صدر البيان عقب انتهاء المحادثات بين وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس وليو خه نائب رئيس الوزراء الصينى.