الصحة: ضخ 18مليون عبوة لبن أطفال خلال العام الحالى والمخزون يكفى 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر مليون و675 ألف و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 الف و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر كمخزون استراتيجى من ألبان الأطفال "شبيه لبن الأم" يكفى لمدة ثلاثة شهور على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى ان الوزارة توفر العام الحالى 18 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الام" منهم 12 مليون علبة لأقل من 6 أشهر، و6 ملايين علبة أخرى لعمر فوق 6 أشهر إلى عام.

من جانبها أوضحت الدكتورة نهلة رشدى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاولية، أن هذه الألبان متوفرة للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 1093 منفذ، لافتة الى أن الاطفال المستحقين للالبان الصناعية بعد التقييم الطبى، لا يتعدون 10% من إجمالى المواليد.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان على اهمية الرضاعة الطبيعية للحفاظ على النمو و التطور السليم للأطفال.