الشرطة فى خدمة كبار السن.. تسهيلات بالجوازات للمرضى والمسنين

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الجوازات بوزرة الداخلية تقديم التسهيلات للمواطنين، حيث استقبلت إدارات وأقسام "القنصليات، الوثائق، الإقامة، الجنسية، المراقبة والتسجيل حدائق القبة، كفر الشيخ" عددٍ من المواطنين جميعهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.