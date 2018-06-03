السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى والذى نقل له تهنئة الرئيس السودانى عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة له.وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى ضوء التحديات الإقليمية الحالية.وفى سياق متصل، أكد الرئيس السيسى على تقديره وامتنانه للرئيس عمر البشير والشعب السودانى الشقيق متمنياً دوام التوفيق والسداد لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والإستقرار فى البلدين الشقيقين الذى جمعتهما حضارة وادى النيل.