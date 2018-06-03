video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير

الأحد، 03 يونيو 2018 09:00 م
السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى والذى نقل له تهنئة الرئيس السودانى عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة له.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى ضوء التحديات الإقليمية الحالية.

وفى سياق متصل، أكد الرئيس السيسى على تقديره وامتنانه للرئيس عمر البشير والشعب السودانى الشقيق متمنياً دوام التوفيق والسداد لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والإستقرار فى البلدين الشقيقين الذى جمعتهما حضارة وادى النيل.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يعتمد حركة ترقيات 199 دبلوماسيا وقنصليا

السيسى يستعرض تطورات العمل بالمدن الجديدة ويوجه بالالتزام بالمواعيد

السيسى

البشير

أخر الأخبار




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة