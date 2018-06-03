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السيسى يستعرض تطورات العمل بالمدن الجديدة ويوجه بالالتزام بالمواعيد

الأحد، 03 يونيو 2018 06:02 م
السيسى يستعرض تطورات العمل بالمدن الجديدة ويوجه بالالتزام بالمواعيد الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف.


ووجه الرئيس السيسى بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل الانتهاء من تشييد المدن الجديدة في المواعيد المقررة، وكذلك الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، وكذا تطوير البنية التحتية على نحو متواصل مع الالتزام الكامل بالمعايير العلمية الخاصة بالجودة والأداء بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات العمل فى المدن الجديدة الجارى إنشاؤها فى جميع أنحاء الجمهورية، لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وفى صعيد مصر. 

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، والذى يهدف إلى تغطية المجرى المائى لترعة المحمودية الواقع بمحافظة الإسكندرية بشكل كامل، وإنشاء محور جديد للمرور بطول نحو 21 كيلومتراً، فضلاً عن النهوض بأوضاع المناطق المحيطة بمسار الترعة وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية بها، وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة على مسار المحور.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول تطورات مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها فى مختلف المحافظات، كما عرض وزير الإسكان آخر مستجدات الخطة القومية المتكاملة لترشيد استهلاك المياه، والجهود الجارية لتنفيذ محطات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المهندس شريف حبيب عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة بني سويف، في ضوء سعي المحافظة لتعميم نظام المعالجة الثلاثية في 50 قرية كمرحلة أولى، وذلك في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من مزايا نظام المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاسيما انخفاض تكلفة إنشاء المحطات الجديدة ومدة التنفيذ مقارنة بمحطات الصرف التقليدية.

 


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