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السلطات التونسية تلقى القبض على إرهابى خطير و3 من مساعديه بولاية باجة

الأحد، 03 يونيو 2018 02:31 م
السلطات التونسية تلقى القبض على إرهابى خطير و3 من مساعديه بولاية باجة الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ
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ألقت السلطات التونسية، اليوم الأحد، القبض على عنصر إرهابى خطير و3 من مساعديه بولاية باجة، وقال الناطق الرسمى باسم القطاع القضائى لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطى - فى تصريح، اليوم، "إن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعوينة ألقت القبض على المضبوطين فى منطقة جبلية بقبلاط بولاية باجة".

وأضاف السيلطى، "أن هذا العنصر الإرهابى الذى يدعى إبراهيم الرياحى، ويبلغ من العمر حوالى 31 عاما، متورط فى عدة عمليات إرهابية خطيرة من أهمها أحداث (قبلاط ورواد)، وصدرت فى حقه العديد من أوامر الضبط الصادرة عن قضاة التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب".

وأوضح أن إلقاء القبض على هذا الإرهابى الخطير كان ثمرة عملية استباقية نوعية تم التخطيط لها، حيث تم نصب كمين له، وجرت هذه العملية تحت إشراف النيابة العمومية، وبالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالعوينة، وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات انطلقت منذ فجر اليوم مع العنصر الإرهابى الذى تورط، منذ 2013، فى جرائم إرهابية، وكذلك مع مساعديه الثلاث الذين قاموا بحمايته ومساعدته طيلة فترة اختبائه فى جبل قبلاط.


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