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الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2.919 مليون طن خلال 5 شهور

الأحد، 03 يونيو 2018 04:03 م
الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2.919 مليون طن خلال 5 شهور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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أكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى، أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية من مختلف انواع المحاصيل التصديرى خاصة الخضر والفاكهة خلال الفترة من الاول من يناير 2018 وحتى 31 مايو الحالى، بلغت 2 مليون و919 ألف طن منها 2 مليون و73 ألف طن من الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو، والعنب.

 

وأشار تقرير الحجر الزراعى، أن صادرات مصر من الموالح احتلت المركز الاول بإجمالى مليونا و20 ألف طن خلال نفس الفترة تلتها البطاطس بإجمالى 797 ألف طن، فى حين أحتل البصل المركز الثالث بإجمالى 146 ألف طن، ثم العنب بإجمالى 14 ألفا و323 طنا، موضحا أن إجمالى صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى الحالى منذ الاول من يناير 2018، حتى 24 مايو الحالى 697 و811 طنا، مقارنة بـ 549 ألفا و759 طنا خلال الموسم الماضى، منها 348 ألفا و120 طنا من البطاطس تم تصديرها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وتصدير 171 ألف طن بطاطس لدول الاتحاد الأوروبى، مقابل تصدير 169 الف طن للدول العربية وباقى الكميات لباقى الدول الأجنبية.


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الصادرات الزراعية

الحجر الزراعى

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