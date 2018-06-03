الرئيس اليمنى: بشائر النصر تلوح فى الأفق باليمن

عدن ( أ ش أ )

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أن بشائر النصر تلوح فى الأفق باليمن ، حيث كانت البداية عدن وستكون الخاتمة فى العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من درن مليشيا الكهنوت ومشروعها الظلامى البغيض، مشيدا بما وصفها الملاحم البطولية التى يسطرها حماة الوطن من الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية الباسلة فى الساحل الغربى وصولاً للحديده بدعم واسناد من الأشقاء فى التحالف العربى .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس اليمنى ، اليوم الأحد ، مع هيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية اليمنى خالد حسين اليمانى.

وأشار الرئيس اليمنى إلى نتائج لقاءه مع المبعوث الأممى لدى اليمن مارتن غريفث.. مطلعا على جهوده المبذولة نحو السلام، مؤكدا موقف اليمن الداعم للسلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصلة وفِى مقدمتها القرار2216.