الداخلية تضبط 933 قضية تموينية خلال 24 ساعة

نجحت شرطة التموين فى ضبط (32) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز وضبط (266) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و(27) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط (117) قضية فى مجال الغش التجارى.

واثمرت جهود شرطة التموين عن (933) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.

و (40) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها و(29) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و (8) قضايا فى مجال الألعاب النارية وضبط(4) قضايا فى مجال الأسمدة والأعلاف المحظور تداولها.