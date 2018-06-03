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الداخلية تحرر مخالفات لـ232 سائق لزيادة الأجرة على المواطنين

الأحد، 03 يونيو 2018 01:42 م
الداخلية تحرر مخالفات لـ232 سائق لزيادة الأجرة على المواطنين موقف سيارات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 48038 مخالفة مرورية متنوعة.
 
 
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.
 
 
تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف  سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، إنتظار خاطئ" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
 
 
ونجحت أجهزة الأمن في تحرير (232) مخالفة زيادة التعريفة المقررة، و(588) مواقف عشوائية، و(7701) انتظار خاطئ، و(376) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.
 

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