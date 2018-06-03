الداخلية: الهدوء ساد محيط اللجان بأول أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة

شهد محيط مدارس الثانوية العامة فى أول يوم لماراثون الامتحانات، حالة من الهدوء الأمنى، وذلك بسبب الانتشار الجيد لرجال الشرطة، ومنع التجمهرات بمحيط اللجان، لعدم التأثير على الطلاب، وحتى يتمكن الملاحظين من أداء عملهم.

وشاركت الشرطة النسائية فى عملية التأمين، حيث انتشرت ضابطات وأفراد الشرطة النسائية بأعداد كبيرة بمحيط مدارس البنات، لمنع التحرش والمضايقات التى ربما تتعرض لها الفتيات.

وحرص مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، على تفقد محيط المدارس، للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، فضلًا عن مراجعة خطط التأمين على أرض الواقع، والتشديد على الخدمات الأمنية المكلفة بحماية المدارس بالتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون.

وساهمت الأقوال الشرطية المتحركة فى الربط بين الخدمات الأمنية المتمركزة بمحيط المدارس، وخلق حالة من الهدوء الأمنى فى كافة ربوع البلاد.

وشهدت محطات مترو الأنفاق تشديدات أمنية، فى ظل حرص عدد كبير من الطلاب على استقلاله متوجهين لأداء الامتحانات، فيما ساهمت الخطط المرورية فى فك الجلطات المرورية والتكدسات ووصول الطلاب للمدارس قبل مواعيد الامتحانات بوقت كافى.

وتابع قيادات وزارة الداخلية من داخل غرف العمليات سير الامتحانات، حيث لم يتم رصد ما يخل بالامتحانات فى اليوم الأولى، مع وجود حالة من الهدوء بمحيط كافة المدارس على مستوى الجمهورية.

وبدورهم، حرص رجال مباحث الإنترنت على رصد الصفحات المتخصصة فى تسريب أسئلة الامتحانات وإحكام السيطرة عليها قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى عدم وجود ما يخل بسير المنظومة التعليمية.

وأكد رجال الشرطة على استمرار عمليات التأمين بمحيط كافة المدارس خاصة فى المناطق الشعبية، لحين الانتهاء من ماراثون الامتحان بالكامل، مع تأمين استراحات المراقبين وأماكن التصحيح ونقل ورق الأسئلة والإجابات بشكل جيد.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.