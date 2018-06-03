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"الداخلية اللبنانية": رجل الأعمال السورى سامر فوز لم يرد اسمه فى مرسوم التجنيس

الأحد، 03 يونيو 2018 11:04 م
"الداخلية اللبنانية": رجل الأعمال السورى سامر فوز لم يرد اسمه فى مرسوم التجنيس الشرطة اللبنانية
بيروت (أ ش أ)
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أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أن رجل الأعمال السورى سامر فوز (المقرب من عدد من كبار المسئولين الرسميين السوريين) لم يرد اسمه فى جدول مرسوم التجنيس بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس ميشال عون مؤخرا.

وذكر المكتب الإعلامى لوزارة الداخلية اللبنانية – فى بيان مساء الأحد – أن وزارة الداخلية تلقت كتابا من سامر فوز يطالب فيه بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، مشيرا إلى أن اسم رجل الأعمال لم يكن واردا فى جدول المرسوم.

وكان عدد من السياسيين ووسائل الإعلام اللبنانية قد ذكرت أن قائمة من حصلوا على الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم التجنيس الجمهورى، شملت رجل الأعمال سامر فوز والذى يعد من المقربين من نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

يذكر أن المرسوم الجمهورى الذى أصدره الرئيس اللبنانى بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص (قرابة 400 شخص) أثار ضجة كبيرة فى الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى تنفى صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.

 


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