الداخلية التونسية: انتشال 46 جثمانا لغرقى قارب المهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ارتفاع حصيلة من لقوا حتفهم غرقا جراء انقلاب قارب للصيد يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة "قرقنة"، مؤكدة أنه تم حتى الآن انتشال 46 جثمانا.

وأشارت الوزارة ، فى بيان اليوم الأحد ، إلى أن حصيلة من تمّ إنقاذهم بلغت 68 مهاجرا من بينهم 60 تونسيا، وخمسة من دول إفريقية جنوب الصحراء، ومغربيان وليبى، وكان القارب على بعد حوالى 5 أميال بحرية عن جزيرة "قرقنة" و16 ميلا بحريا عن سواحل مدينة صفاقس، عندما انتقلت لإنقاذه الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطنى بصفاقس ووحدات جيش البحر.

وتتواصل عمليات البحث من قبل وحدات الحرس الوطنى والقوات البحرية "جيش البحر" بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطنى والحماية المدنية.

وكان القارب الذى يقل ما يفوق المائة مهاجر قد غادر، فى الساعات الأولى من فجر اليوم ، سواحل قرقنة فى اتجاه إيطاليا ، إلا أن سوء الأحوال الجوية والرياح المفاجئة تسببت فى انقلابه قبالة سواحل الجزيرة.