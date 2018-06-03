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الجبورى: الفترة المقبلة تمثل مرحلة مهمة على طريق الاستقرار للعراق

الأحد، 03 يونيو 2018 07:30 م
الجبورى: الفترة المقبلة تمثل مرحلة مهمة على طريق الاستقرار للعراق الدكتور سليم الجبورى رئيس مجلس النواب العراقى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الأحد، أن الفترة المقبلة ستمثل مرحلة مهمة على طريق الاستقرار، مثمنا دور الولايات المتحدة فى دعم العراق ومساندته فى عدة مجالات.

وقال مكتب الجبورى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن رئيس مجلس النواب سليم الجبورى نقاش مع السفير الأمريكى لدى العراق دوجلاس سيليمان مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق والمنطقة، وسبل استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار الإقليمى وتحقيق السلم لشعوب المنطقة".

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات، وأهمية تكثيف الحوارات بين الأطراف العراقية من أجل الاتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة والتفاهمات لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتمثل جميع أطياف الشعب".

وأشار الجبورى إلى أن الفترة المقبلة ستمثل مرحلة مهمة على طريق الاستقرار، وبداية لتطوير اقتصاد البلد والاهتمام بالخدمات وترسيخ العلاقات بين العراق والدول الأخرى وفق مبدأ تبادل المصالح المشتركة.

 


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