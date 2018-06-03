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الأحد، 03 يونيو 2018 03:17 م
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التليجراف: خطة بريطانية جديدة لتشديد المراقبة على المشتبه بهم

الأحد، 03 يونيو 2018 03:14 م
التليجراف: خطة بريطانية جديدة لتشديد المراقبة على المشتبه بهم تريزا ماى وزيرة الخارجية البريطانية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة الصنداى تليجراف، أن وفق خطط جديدة للحكومة البريطانية فإن الإرهابيين المشتبه بهم سوف يتم إخضاعهم لرقابة وثيقة، فيما سيتم توقيع عقوبات بالسجن لفترات أطول على أولئك المدانيين بالإرهاب، ذلك فى إطار حزمة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب داخل المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن شركات التكنولوجيا سوف تشارك بالمزيد من أجل معالجة المحتويات المتطرفة على الإنترنت، كما سيتم إدخال سلطات جديدة لتعقب المشتبه بهم بالإرهاب سريعا لسجنهم قبل التخطيط لأى هجوم.

ومن المتوقع أن يعلن ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطانى، عن نهج جديد يستهدف التهديد المتنامى للتطرف اليمينى، ويوضح كيف أصبحت مصادر الإرهاب المحتملة متنوعة بشكل متزايد، وحذرت الداخلية البريطانية، أمس السبت، أن بريطانيا تواجه تهديد شديد من الإسلاميين المتطرفين لمدة لا تقل عن عاميين مقبلين.


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مكافحة الارهاب

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