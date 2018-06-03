التعليم: ما تنشره صفحات الغش حول تسريب امتحان العربى غير صحيح

كتب محمود طه حسين

علق الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة على ما نشرته إحدى صفحات الغش الإلكترونى من توفير امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والذى يؤديه الطلاب اليوم الأحد، قائلا: " كلام غير صحيح ونصب، وعلى الطلاب عدم الالتفاف حول ما ينشر على تلك الصفحات والتركيز على المراجعة".

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الأسئلة توضع فى سرية تامة، ولا أحد يستطيع الإطلاع عليها أو اختراقها وما يتم من الصفحات ما هو إلا طمع فقط.

وكانت "شاومينج" نشرت على صفحاتها امتحانا، زاعمه أنها حصلت على الامتحان وطالبت الطلاب الراغبين فى الحصول على الأسئلة إرسال كارت شحن فئة 50 جنيها.