التعليم: عقد مؤتمر صحفى عقب كل امتحان للثانوية العامة بمقر الوزارة

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بناٍء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب كل امتحان من امتحانات شهاده اتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2017/2018 الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة .

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت غدا الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، ويستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.