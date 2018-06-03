التعليم: ضبط حالة غش واحدة بلجان عربى الثانوية حتى الآن

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم ضبط حالة غش واحدة اليوم خلال امتحانات اللغة العربية اليوم الأحد، وهو طالب المنوفية.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط الطالب بعد دقيقتين من خروج الأسئلة، التى خرجت بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، قائلا هناك تطور كبير فى إحباط محالوات الغش مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أنه تم غلق عدد من صفحات الغش وصلت لقرابة 3 صفحات، موضحا أن هناك تواصل مباشر مع إدارة الفيس بوك لإغلاق صفحات شاومينج وكل صفحات الغش الإلكترونى.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.