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التعليم: زيادة تفتيش اللجان لعدم السماح لأى طالب بالدخول بالمحمول

الأحد، 03 يونيو 2018 02:10 م
التعليم: زيادة تفتيش اللجان لعدم السماح لأى طالب بالدخول بالمحمول الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك غرفة عمليات بها أعضاء من مباحث الانترنت والاتصالات وجهات عدة، وهناك آليات فى الورقة الامتحانية، يتم من خلالها التوصل إلى الطلاب الذين يقومون بتصوير الأسئلة.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك ورق تأخر 20 دقيق فى الإسكندرية ولن يتكرر مرة أخرى، موضحا أن مصطلح التسريب يخرج قبل بدء الامتحان أمام بعد اللجنة يعتبر غش والبوكليت حد من ظاهرة الغش.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم توجيه الملاحظين وأفراد الأمن بضرورة زيادة التفتيش خلال دخول الطلاب لعدم السماح لأى طالب بالدخول بالتليفون المحمول.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن طلاب الثانوية العامة فى شمال سيناء أدوا الامتحان على أكمل وجه وحضر الجميع دون والملاحظين دون غياب، قائلا:" حتى الملاحظين الاحتياطى حضروا للجان.


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