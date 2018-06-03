التعليم: جار إغلاق صفحات الغش المروجة للامتحان خلال الساعات المقبلة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم إغلاق عدد من صفحات الغش الإلكترونى، وجار إغلاق البعض الآخر منها خلال الساعات المقبلة من قبل الجهات المختصة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لن يتم السماح بأى خلل داخل لجان الامتحانات، محذرا اى طالب يفكر فى تصوير أسئلة أو أجوبة داخل لجان الامتحانات أو خارجها قائلا : سنتصدى بكل قوة لهذا المحاولات البائسة.