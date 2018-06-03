"التخطيط": زيادة اعتمادات مشروعات بمحافظات البحر الأحمر وأسيوط وشمال سيناء

كتب - مصطفى عبد التواب

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تمت الموافقة على إعادة توزيع وزيادة الاستثمارات لوزارة الموارد المائية والرى، بخطة العام المالى 17/2018 وذلك بهدف استكمال والانتهاء من بعض المشروعات بالمحافظات المختلفة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم زيادة مشروع استكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر بمبلغ 25 مليون جنيه، وزيادة المشروع الفرعى استكمال إنشاء قناطر اسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية بمحافظة أسيوط ، والمقرر افتتاحه بنهاية شهر مارس الحالي، بمبلغ 50 مليون جنيه ممولة من الخزانة العامة، نقلا من المعتمد لبعض المشروعات الفرعية الأخرى، مشيرة إلى أن الهدف من تلك القرارات هو الإسراع فى تنفيذ والانتهاء من المشروعان وذلك طبقا للمواعيد المقررة والبرتوكولات الموقعة مع الجهات المنفذة.

وتسهيلا على مواطنى شمال سيناء والعمل على تحسين ظروفهم صرحت وزيرة التخطيط أنه تمت الموافقة على إعادة توزيع الاستثمارات المعتمدة لبعض المشروعات الخاصة بجهات الاسناد التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بخطة العام المالى 17/2018 بتعزيز بند نفقات إيرادية مؤجلة ابحاث ودراسات بمبلغ 4 مليون جنيه ممولة من الخزانة العامة لمشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء التابع لديوان عام الوزارة، مضيفة أنه يتم العمل حاليا بالمحافظة على عدة مشروعات منها استكمال البنية الأساسية للرى والصرف، وأعمال التغذية الكهربائية، انشاء قرى التوطين بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة وبئر العبد، رفع كفاءة شبكة الرى والصرف الجارى تشغيلها.