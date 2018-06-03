التحالف العربى يستهدف مواقع للحوثيين فى جبهة الساحل الغربى لليمن

أبوظبى(أ ش أ)

استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربى بقيادة السعودية ومشاركة وإسناد القوات المسلحة الإماراتية اليوم الأحد، مواقع وتجمعات الحوثيين فى مناطق شرق المشرعى والمدمن وشمال حيس فى جبهة الساحل الغربى لليمن وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الميليشيات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن 70 عنصرا من ميليشيات الحوثى الموالية لإيران لقوا مصرعهم فى غارات لمقاتلات التحالف ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى فى ظل التقدم الميدانى المتسارع باتجاه مطار الحديدة وميناءها الاستراتيجى.

كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر 21 عنصرا من ميليشيات الحوثى وتحطيم دفاعاتها وتحصيناتها فى الساحل الغربى والعثور على عدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للحوثيين بعدد فرارهم من ساحات القتال وخلال عمليات تمشيط واسعة فى المناطق المتاخمة لمدينة الحديدة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربى اصطياد عناصر وتحركات مليشيات الحوثى فى ضواحى الحديدة، فيما هربت عناصرها إلى الجبال تاركين خلفهم عتادهم.

وعثرت القوات الشرعية اليمنية على عشرات الصواريخ الباليستية كانت ميليشيات الحوثى تخفيها داخل المزارع بالحديدة وتطلقها باتجاه السعودية والمدن اليمنية.

وقال مدير العمليات المشتركة فى الساحل الغربى عدنان الماتري، فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأحد/" إنه تم الاستيلاء على الصواريخ الباليستية فى محيط الحديدة، علاوة على معسكرات أخرى، مشيرا إلى أن الصواريخ كانت تستخدمها ميليشات الحوثى لضرب المدن اليمنية مثل مأرب والمخا وتطلقها على السعودية، موضحا أنه عقب انهيار دفاعات الميليشات أصبحت الصواريخ تحت سيطرة الجيش اليمني.

وأوضح الماترى أنه خلال عملية تمشيط الجيش فى المزارع المحيطة بالحديدة عثر على ألغام كثيفة بأنواعها المختلفة.

يذكر أن المتحدث الرسمى باسم التحالف الدولى لدعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكي، قال فى وقت سابق أن الحوثيين أطلقوا 119 صاروخا باليستيا على المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم عن مصادر عسكرية قولها" أن الميليشيات تكبدت خلال مواجهات وغارات تحالف دعم الشرعية منذ انطلاق عملية تحرير الحديدة ما يقرب من ألف قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية".

وأشارت المصادر، وفقا للقناة، إلى أن القوات الشرعية أحبطت عدة محاولات تسلل متعددة لميلشيات الحوثى على مواقع للجيش الوطنى جنوب الحديدة، وسيطرت على مناطق جديدة، كما دفعت القوات الشرعية اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي، بتعزيزات إضافية إلى محيط محافظة الحديدة فى خطوة تمهد لحسم المعركة فيها.

وتواصل القوات الشرعية تمشيط وتأمين المناطق والجيوب التى كانت تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثى فى تحيتا والحسينية والدريمي.

وذكرت (العربية الحدث) أن القوات اليمنية المشتركة عثرت على مطويات دينية تجرم الفرار خلفتها الميليشيات قبل فرارها من مواقعها على مشارف مدينة الحديدة، وتتضمن المطويات الورقية فتاوى دينية حوثية، وصفها مطلعون بـ"التضليلية والكاذبة"، حيث تقول قيادة الميليشيات لأتباعها فى إحداها: "فرارك من الزحف جريمة وراءها جهنم".

يشار إلى أن قيادة الميليشيات اتجهت إلى الفتاوى الدينية بعد ارتفاع وتيرة فرار أتباعها من جبهات المواجهة خاصة فى الساحل الغربى وعلى حدود مدينة الحديدة.