التايمز: عامل إغاثة يعمل مع منظمة قطرية يبتز الأرامل السوريات جنسيا

كتبت: إنجى مجدى

كشفت صحيفة صنداى تايمز البريطانية عن تعرض النساء السوريات إلى الابتزاز الجنسى من قبل عامل إغاثة محلى يعمل مع منظمة الصليب الأحمر القطرية، مشيرة إلى أن بعض السوريات الأرامل أضطرن لمنحه صور لهن عاريات مقابل المساعدات.

وأوضحت الصحيفة فى تحقيق على موقعها الإلكترونى، الأحد، أن المتبرعين البريطانيين سلموا المساعدات لرجل فى سوريا معروف بسعيه للحصول على خدمات جنسية من أرامل فقيرات.

وأشارت إلى أن شحنة ملابس تبرعت بها SKT Welfare، وهى مؤسسة خيرية مسلحة فى بريطانيا ومقرها دويسبيرى، تم تفريغها وتسليمها إلى لعامل إغاثة لدى منظمة غير حكومية محلية فى سوريا، كان يتاجر بإنتظام فى المساعدات الإنسانية للحصول على خدمات جنسية من ضحاياه.

وفى سلسلة من الرسائل التى اضطلعت عليها الصحيفة، طالب أيمن الشعار، وهو عامل إغاثة سورى مقيم فى ريف حلب الغربى، النساء بإرسال صورهن عاريات مقابل الحصول على سلال الطعام.

وقد وافقت البعض بعد التفاوض حول كمية المساعدات، بينما رفضت أخريات وانتهى الأمر سريعا بقطع المحادثة، تاركا النساء اللائى معظمهن من الأرامل، بدون مساعدة إنسانية.

وتظهر صور نشرتها جماعة الأحباب، المنظمة الخيرية التى يعمل معها "الشعار"، على الأنترنت ديسمبر الماضى، عامل الإغاثة المتورط فى الإبتزاز الجنسى، يعمل بالشراكة مع منظمة الهلال الأحمر "القطرية". ولم تستجب المنظمة القطرية لطلب التايمز للتعليق على الأمر.

ويقول السكان المحليون إن النساء اللواتى فقدن أزواجهن فى الحرب الأهلية التى دامت سبع سنوات، "فريسة سهلة" لعمال الإغاثة عديمى الضمير، الذين يستغلون ضعفهم ويأسهم لتوفير الأحتياجات الإنسانية لأطفالهم.