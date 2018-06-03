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الاتحاد الأوروبى يعلن مبادرة جديدة لدعم صناعة الجلود فى مصر

الأحد، 03 يونيو 2018 02:25 م
الاتحاد الأوروبى يعلن مبادرة جديدة لدعم صناعة الجلود فى مصر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
أ ش أ
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أعلن الاتحاد الأوروبى عن مبادرة جديدة "سويتش ميد" لدعم صناعة الجلود فى عدد من البلدان من بينها مصر، وذكر الاتحاد الاوروبى - فى بيان صحفى اليوم الأحد - إن اعتماد الابتكارات البيئية أمر جيد للأعمال التجارية والبيئة، مضيفًا أن المبادرة تهدف الى دعم صناعة الجلود فى مصر لتصبح أكثر كفاءة من حيث الموارد ومربحة ونظيفة.

وأوضح الاتحاد، أنه تم تنفيذ البرنامج فى مصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فى مشروعين، الأول من خلال إنشاء مدبغة جديدة تبلغ مساحتها 50000 متر مربع لتزويد الجلود بالخدمات العامة، وهى مجهزة بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة، ويهدف هذا المشروع إلى خلق حوالى 100 فرصة عمل بعائد بإجمالى يبلغ ما يقرب من 4 ملايين يورو سنويا، والمشروع الآخر إقامة تعاون إطارى لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الجيلاتين من النفايات الجلدية.


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