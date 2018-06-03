الأميرة "سبيكة بنت إبراهيم" تهنئ "فاديا كيوان" بمنصب مدير منظمة المرأة العربية

كتب محمود راغب

هنأت صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة بدولة البحرين الدكتورة فاديا كيوان بمناسبة توليها منصب المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية خلفاً للسفيرة مرفت تلاوى.

وأعربت صاحبة السمو الملكى الأميـرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن استحقاق الدكتورة فاديا كيوان لهذا المنصب لما تتميز به من كفاءة علمية كبيرة وخبرة عملية ثرية ونوعية فى مجال المرأة التى دون شك ستعتبر إضافة قيّمة لمنظمة المرأة العربية، وتمنت لها التوفيق والسداد فى مسيرة عملها.