الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 33 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 28 والصغرى 20 درجة.