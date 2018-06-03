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الأحد، 03 يونيو 2018 12:50 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأحد، 03 يونيو 2018 12:05 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السيسى
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، منها أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية، وإعلان البحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو.

 

1

ولاية بناء الإنسان.. السيسي فى خطاب تاريخى أمام البرلمان بعد حلف اليمين: مصر للجميع ولن أستثنى إلا من اختار العنف

2

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

 

3

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا

4

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

5

وزيرة السياحة: استقبال أول رحلة للحج على خطى العائلة المقدسة 17 يونيو

6

 

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

7

 

فيديو يظهر جفاف نهر دجلة بعد ملء خزان سد "إليسو" التركى

 

8

النيابة تأمر بحبس منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيق فى إساءتها للمصريين

9

جنا تنشر صورة جديدة تجمعها بوالدها عمرو دياب على "إنستجرام"

10

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

 


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