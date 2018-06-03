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الأحد، 03 يونيو 2018 10:12 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 03 يونيو 2018 09:06 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الثانويه العامه - طارق شوقى
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأحد، وعلى رأسها موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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