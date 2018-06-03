اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأحد، وعلى رأسها موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.







































