استمرارا لمشروعاتها التنموية باليمن.. السعودية تمول تطوير طريق "لحج الضالع"

إيمان حنا

بدأت أعمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل طريق لحج الضالع قعطبة فى مقاطِعَه الثلاثة باليمن بتمويل من المملكة العربية السعودية ، عبر مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، وذلك لإنجاز المشروع خلال الجدول الزمنى المحدد.



العمل فى تطوير طريق لحج

يساعد هذا التطوير على تسهيل مرور البضائع والشاحنات عبر هذا الطريق، ويأتى فى إطار المشروعات التنموية التى تحرص المملكة على تنفيذها فى محافظات اليمن المختلفة بالتزامن مع العمليات العسكرية لاستكمال التحرير.

وكانت عمليات إعادة الإعمار قد بدأت بجزيرة سقطرى فى عدة مجالات تركز على تلبية احتياجات المواطن اليمنى بالجزيرة أولاً، كما أعلن السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر، بدء برنامج التنمية فى محافظة مأرب التى وصلها أمس فى زيارة تفقدية برفقة وفد من السعودية، أمس إلى المحافظة التى تقع شرقى اليمن، وكان السفير قد أعلن عن مشروع تقوم به المملكة العربية السعودية لإنشاء مطار إقليمى بمأرب.

كما بحث الوفد السعودى من المسؤولين فى مأرب خطط التنمية ووضع المشاريع فى المدينة، وناقشوا ضرورة دعم جامعة سبأ ومستشفى الهيئة العام، وتوفير الكهرباء والمياه.

وأضاف السفير أنه سيفتتح مكتباً للإعمار فى المحافظة خلال زيارته، وسيبدأ المكتب فى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع فى قطاع البنى التحتية والتنمية، كما سيقوم المكتب بتنفيذ مشروع مطار إقليمى فى مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى فى مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحى، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل للمواطنين.