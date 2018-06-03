video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استمرارا لمشروعاتها التنموية باليمن.. السعودية تمول تطوير طريق "لحج الضالع"

الأحد، 03 يونيو 2018 04:26 م
استمرارا لمشروعاتها التنموية باليمن.. السعودية تمول تطوير طريق "لحج الضالع" الملك سلمان
إيمان حنا
إضافة تعليق

بدأت أعمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل طريق لحج الضالع قعطبة فى مقاطِعَه الثلاثة باليمن بتمويل من المملكة العربية السعودية ، عبر مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، وذلك لإنجاز المشروع خلال الجدول الزمنى المحدد.

العمل فى تطوير طريق لحج
العمل فى تطوير طريق لحج

يساعد هذا التطوير على تسهيل مرور البضائع والشاحنات عبر هذا الطريق، ويأتى فى إطار المشروعات التنموية التى تحرص المملكة على تنفيذها فى محافظات اليمن المختلفة بالتزامن مع العمليات العسكرية لاستكمال التحرير.

وكانت عمليات إعادة الإعمار قد بدأت بجزيرة سقطرى فى عدة مجالات تركز على تلبية احتياجات المواطن اليمنى بالجزيرة أولاً، كما أعلن السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر، بدء برنامج التنمية فى محافظة مأرب التى وصلها أمس فى زيارة تفقدية برفقة وفد من السعودية، أمس إلى المحافظة التى تقع شرقى اليمن، وكان السفير قد أعلن عن مشروع تقوم به المملكة العربية السعودية لإنشاء مطار إقليمى بمأرب.

كما بحث الوفد السعودى من المسؤولين فى مأرب خطط التنمية ووضع المشاريع فى المدينة، وناقشوا ضرورة دعم جامعة سبأ ومستشفى الهيئة العام، وتوفير الكهرباء والمياه.

وأضاف السفير أنه سيفتتح مكتباً للإعمار فى المحافظة خلال زيارته، وسيبدأ المكتب فى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع فى قطاع البنى التحتية والتنمية، كما سيقوم المكتب بتنفيذ مشروع مطار إقليمى فى مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى فى مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحى، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل للمواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهلال الأحمر الإماراتى يواصل توزيع وجبات الإفطار فى اليمن

موظفو المنظمات الإغاثية يغادرون اليمن بعد تصاعد القتال فى الحديدة

سفارة اليمن بالقاهرة تحيى الذكرى الثامنة والعشرين للوحدة اليمنية

اليمن

مشروعاات السعودية باليمن

لحج

تطوير طريق لحج

السفير السعودى باليمن




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة