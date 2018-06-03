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الأحد، 03 يونيو 2018 03:22 م
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استطلاع: 58% من الفرنسيين لا يؤيدون إضراب السكك الحديدية المستمر منذ شهرين

الأحد، 03 يونيو 2018 02:03 م
استطلاع: 58% من الفرنسيين لا يؤيدون إضراب السكك الحديدية المستمر منذ شهرين مظاهرات فى فرنسا - أرشيفية
أ ش أ
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كشف استطلاع للرأى أجراه معهد إيفوب للدراسات، ونشر اليوم الأحد، فى أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش"، أن 58% من الفرنسيين لا يرون أن إضراب موظفى الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس ان سى إف) ضد الإصلاحات المستمر منذ شهرين مبرر، فى مقابل 42% من المؤيدين له.

وجاء تصنيف المشاركين فى الاستطلاع على النحو الآتى: 88% مقربين من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" (وسط) و75% "الجمهوريون" (يمين) و55% (الجبهة الوطنية) و40% "الحزب الاشتراكى" (يسار) و18% "فرنسا الأبية" (يسار متطرف)، وفى المقابل، فإن 82% من الفرنسيين المؤيدين للإضراب مقربون من حزب "فرنسا الابية" و60% من الحزب الاشتراكى" و45% من "الجبهة الوطنية" و25% من "الجمهوريون" و12% من "الجمهورية إلى الأمام".

وبشكل عام، فإن 64% من المستطلعة أرائهم يأملون أن تواصل الحكومة الإصلاحات حتى النهاية دون الرضوخ للاحتجاجات والإضرابات، وقد أجرى الاستطلاع يومى 31 مايو وأول يونيو على الإنترنت على عينة تمثيلية من 1024 أشخاص بالغين بنظام الحصص، فيما يصوت مجلس الشيوخ - الثلاثاء - على مشروع إصلاح السكك الحديدية فى فرنسا، والذى ينص على وقف التعاقدات المميزة التى يحظى بها العاملون فى هذا القطاع اعتبارا من 2020 وعلى الانفتاح على المنافسة و تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى شركة مغفلة ذات رأس مال عام.


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