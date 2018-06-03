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استطلاعات رأى: تقدم الحزب الديمقراطى السلوفينى فى الانتخابات البرلمانية

الأحد، 03 يونيو 2018 08:47 م
استطلاعات رأى: تقدم الحزب الديمقراطى السلوفينى فى الانتخابات البرلمانية صندوق انتخابى - أرشيفية
ليوبليانا (أ ش أ)
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أظهرت نتائج استطلاعات رأى الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع فى سلوفينيا فوز الحزب الديمقراطى السلوفينى بأكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية التى جرت اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية أن مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها أمام الناخبين، ويجرى فرز الأصوات.

يشار إلى أنه يحق لنحو 1.7 مليون ناخب الاختيار بين 25 حزبًا فى الانتخابات البرلمانية التى جرت اليوم فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها مليونى نسمة، فيما يتوقع المحللون تقدم الحزب الديمقراطى المناهض للمهاجرين نتائج الانتخابات، بحصوله على ما نسبته 5ر24%، إلا أن معظم الأحزاب الأخرى أعربت عن معارضتها الانضمام لائتلاف مع الحزب الديمقراطى حال تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية.

 


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