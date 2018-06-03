اخبار الاقتصاد المصرى اليوم 3-6-2018

مصطفى عبد التواب

تباينت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 3-6-2018، حيث شهد ارتفاع للمؤشر الرئيسى بالبورصة، علاوة على ارتفاع رأس المال السوقى، كما شهد 68% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر وبيلا روسيا، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..



البورصة تختم تعاملاتها بارتفاع المؤشرات.. ورأس المال يرتفع 8.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 939.286 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول 129 مليون ورقة مالية بقيمة 668 مليون جنيه عبر تنفيذ 13 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 50.59% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.64%، والعرب على 15.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.72%.

وزير التجارة: 68% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا خلال2017

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى ستعقد بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الجارى، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع مشروعات التعاون المصرى البيلاروسى القائمة فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والموارد المائية والتعليم والبحث العلمى. وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا حقق العام الماضى نسبة زيادة بلغت 68% حيث سجل 97.4 مليون دولار مقارنة بـ 58 مليون دولار عام 2016، مشيراً الى ان الصادرات المصرية لبيلاروسيا حققت عام 2017 نسبة زيادة قدرها 47% مقارنة بعام 2016.

وزيرة السياحة تصدر قرارا بتعديل لائحة الغرف السياحية استعداد للانتخابات

أصدرت وزارة السياحة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن، وذلك فى اطار حرص وزارة السياحة على إجراء الإصلاحات الهيكلية وفى مقدمتها الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً. و بحسب بيان عن الوزارة عكفت وزارة السياحة، ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية على العمل للوصول الى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لاتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة .

الحكومة تطلق خريطة ترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن "رواد 2030"

كشفت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط، أن المشروع سيطلق خريطة ترويجية واسترشادية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للدولة، قبل نهاية العام الحالى.



وأضافت غادة خليل، بحسب تصريحات صحفية لها عبر الصفحة الرسمية للمشروع على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن إطلاق هذه الخريطة يأتى فى إطار ما يعرف الشبكة القومية لحاضنات الأعمال والتى أعلن عنها المشروع فى وقت سابق. الإحصاء: 46.8% من السكان داخل قوة العمل.. 41.8% مشتغلين و5% متعطلين

شكلت نسبة السكان "بدءاً من عمر 15 سنة فأكثر" داخل قوة العمل 46.8%، 41.8% منها مشتغلين و 5% متعطلين، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالى.

تشير قوة العمل إلى كل من هو فى سن العمل سواء يعمل بالفعل "مشتغل" أو لم يعمل "عاطل"، وتضم نسبة المتعطلين من إجمالى السكان داخل قوة العمل "5%"، المتعطلين الذين سبق لهم العمل والمتعطلين الذى لم يسبق لهم عمل.

البنك المركزى: 42.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى فى 6 أشهر

أعلن البنك المركزى المصرى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم ارتفع خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 ليبلغ 42.8 مليار دولار، منها 30.8 مليار دولار واردات و12 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ 39.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017 منها 29.4 مليار دولار واردات و10.4 مليار دولار صادرات. وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأهم الشركاء التجاريين ( 14 دولة تستحوذ على 60 % من إجمالى حجم التبادل التجارى) خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بلغ نحو 28.7 مليار دولار، مقارنة بـ22.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017.

تصديرى مواد البناء: 17% ارتفاعا فى صادرات الحديد والصلب رغم الجمارك الأمريكية كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن مواصلة صادرات مصر من الحديد والصلب ارتفاعها للشهر الرابع على التوالى، حيث سجلت 370 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالى بارتفاع 17% عن نفس الفترة من العام الماضى، رغم فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية على وارداتها من الحديد والصلب من دول العالم المختلفة بنسبة 25% وهو الإجراء الذى طبق على الحديد المصرى. وأكد بيان اصدره المجلس اليوم الأحد، أن معظم قطاعات مواد البناء شهدت نشاطا ملحوظا فى أول 4 أشهر من العام، ما دفع إجمالى صادرات المجلس إلى الارتفاع بنسبة 10% لتسجل 2 مليار و52 مليون دولار، وهو ما يرجع بصفة أساسية لارتفاع صادرات الصناعات المعدنية بنسبة 11% لتسجل نحو 1.664 مليار دولار ومن أكثرها نموا الألمونيوم ومصنوعاته بنسبة 54% لتسجل 215 مليون دولار وصادرات النحاس ومصنوعاته بنسبة 53% لتسجل 79 مليون دولار ومصنوعات من الحديد كالجسور والصهاريج والأسلاك والمسامير بنسبة 51 % لتسجل 60 مليون دولار، فى حين تراجعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 1% لتسجل 906 ملايين دولار.

البنك المركزى:1.9مليار دولار صافى استثمارات الأجانب فى الربع الثانى من العام

بلغ إجمالى صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 نحو 1.9 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار فى الربع المناظر من العام المالى 2016/2017، بتراجع بلغت نسبته 20.8%. وأظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى أن إجمالى التدفقات للداخل تراجعت لتبلغ 3.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.9مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما انخفضت وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 لتبلغ 1.561 مليار دولار مقارنة بـ 1.566 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2016/2017

"التخطيط": زيادة اعتمادات مشروعات بمحافظات البحر الأحمر وأسيوط وشمال سيناء

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تمت الموافقة على إعادة توزيع وزيادة الاستثمارات لوزارة الموارد المائية والرى، بخطة العام المالى 17/2018 وذلك بهدف استكمال والانتهاء من بعض المشروعات بالمحافظات المختلفة. وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم زيادة مشروع استكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر بمبلغ 25 مليون جنيه، وزيادة المشروع الفرعى استكمال إنشاء قناطر اسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية بمحافظة أسيوط ، والمقرر افتتاحه بنهاية شهر مارس الحالي، بمبلغ 50 مليون جنيه ممولة من الخزانة العامة، نقلا من المعتمد لبعض المشروعات الفرعية الأخرى، مشيرة إلى أن الهدف من تلك القرارات هو الإسراع فى تنفيذ والانتهاء من المشروعان وذلك طبقا للمواعيد المقررة والبرتوكولات الموقعة مع الجهات المنفذة .

"التجارة": 16% زيادة بالصادرات لتسجل 8.6 مليار دولار فى أول 4 أشهر من 2018

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 8 مليار و644 مليون دولار مقابل 7 مليار و432 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نموا ملحوظا بنسبة 12% حيث سجل 29 مليار و357 مليون دولار مقابل 26 مليار و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضى.

أوراسكوم للاتصالات تحقق خسائر 121 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018