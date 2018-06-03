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اتحاد عمال مصر: خطاب الرئيس فى الولاية الثانية منهاج عمل

الأحد، 03 يونيو 2018 12:16 م
اتحاد عمال مصر: خطاب الرئيس فى الولاية الثانية منهاج عمل جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية الثقة الكاملة فى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأكدوا أنهم سيواصلون العمل والجهد لإنجاح مراحل الولاية الثانية للرئيس وتحقيق مشروعات التنمية نحو المزيد من الازدهار والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى الشامل.

وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماع مع القيادات العمالية أن خطاب الرئيس أمام مجلس النواب سيكون منهاج عمل المنظمات النقابية خلال المرحلة المقبلة، التى تشهد الآن انطلاقة جديدة للعمل النقابى محليا وخارجيا فى ضوء الانتخابات التى تجرى حاليا، وهو ما أوصى به الرئيس فى عيد العمال مخاطبا عمال مصر بأن يراعوا الدقة فى اختيار ممثليهم.


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