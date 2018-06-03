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اتحاد أمهات مصر يطالب بغلق صفحة شاومينج على مواقع التواصل الاجتماعى

الأحد، 03 يونيو 2018 10:53 ص
اتحاد أمهات مصر يطالب بغلق صفحة شاومينج على مواقع التواصل الاجتماعى امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بسرعة غلق صفحات الغش المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والواتس آب مثل " شاومينج "، منعاً لحدوث بلبلة وتوتر وقلق بين أولياء الأمور والطلاب خاصة المتفوقين.

واستنكرت عبير، انتشار هذة الصفحات بالتزامن مع بدء الامتحانات وتعمدها إثارة البلبلة وإرباك الرأى العام ومحاولتها إحراج الدولة، مطالبة بتتبع هذة الصفحات ومعرفة أصحابها وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، بغض النظر عن تطابق الأسئلة مع الامتحان من عدمه، لأن هؤلاء يعملون ضد الدولة وأخطر من الإهاب.

وناشدت أحمد أولياء الأمور بضبط النفس وعدم الانسياق وراء هذة الصفحات وعدم تداول ما يتم نشره علي هذه الصفحات وذلك منعا لانتشارها وتحقيق الهدف منها وهو إرباك الرأى العام وإحراج الدولة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامه

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانويه العامه 2018

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

امتحان اللغة العربية

تسريب امتحانات الثانويه العامه 2018

شاومينج

شاومينج 2018




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