إيران تدعو العالم للتصدى لترامب وإنقاذ الاتفاق النووى

لندن (رويترز)

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله اليوم الأحد، إن على العالم الوقوف فى وجه سلوك الترهيب الذى تمارسه واشنطن، جاء ذلك فى رسالة بعث بها ظريف إلى نظرائه فى إطار تكثيف جهوده لإنقاذ الاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذى تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووى.

ومازالت الدول المتبقية ضمن الاتفاق وهى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين تعتبره أفضل فرصة لمنع طهران من تطوير سلاح نووى وتحاول إنقاذه.

وطالب ظريف فى الرسالة التى بعث بها إلى نظرائه الأسبوع الماضى "باقى الموقعين والشركاء التجاريين الآخرين بتعويض إيران عن خسائرها" الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة إذا كانوا يريدون إنقاذ الاتفاق.

ونقل عن ظريف قوله فى الرسالة التى نشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أجزاء منها اليوم الأحد "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ليس ملكا للموقعين عليها حتى يستطيع طرف رفضها اعتمادا على سياسات داخلية أو خلافات سياسية مع إدارة حاكمة سابقة".

وتابع ظريف أن الاتفاق النووى كان نتيجة "محادثات متعددة الأطراف مضنية وحساسة ومتوازنة" ولا يمكن إعادة التفاوض عليه مثلما تطلب الولايات المتحدة.

ومضى يقول إن "الانسحاب غير القانوني" للولايات المتحدة من الاتفاق "وأساليب الترهيب التى تنتهجها لدفع حكومات أخرى لاتخاذ" ذات القرار أثار الشكوك فى سيادة القانون على الساحة الدولية.