إندبندنت: مطالب لتريزا ماى بالتحقيق فى الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مسئول رفيع المستوى بالحزب المحافظ كتب إلى رئيس الحكومة البريطانية تريزا ماى يطالبها بإجراء تحقيق فى حالة الإسلاموفوبيا داخل الحزب.

ودعا لورد شيخ، الذى عمل مستشارا لرئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون، ماى إلى النظر فى القضية، ووصفه بأنه أمر يبعث على القلق الشديد لكثير من الأعضاء والأنصار المسلمين للحزب.

وفى خطاب موجه إلى الحكومة البريطانية، سلط اللورد شيخ الضوء على حملة زاك جولدسميث الانتخابية للحصول على منصب عمدة لندن فى عام 2016 التى هاجم منافسه المسلم فيها صادق خان، وغياب المرشحين المسلمين فى الانتخابات العامة الأخيرة.

وقال لورد شيخ فى الخطاب الذى أطلعت عليه الصحيفة "إنه يدعو ماى باعتبارها رئيسة الوزراء لاتخاذ خطوتين لازمتين فورا، الأولى إجراء تحقيق مستقل، فيحب التحقيق فى أمثلة سلوك الإسلاموفوبيا وعزلهم سريعا. والإجراء الثانى أن رئيسة الحكومة يجب أن تتواصل مع كافة جماعات الحزب المحافظ مثل منتدى المسلمين المحافظين والتواصل فى حوار فعال معهم.

وتأتى هذه التعليقات بعد أيام من كشف صحيفة "الإندبندنت" عن أن مجلس مسلمى بريطانيا قد كتب إلى حزب المحافظين يطالبه بإجراء تحقيق عاجل فى الإسلاموفوبيا داخل الحزب.