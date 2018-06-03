video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندبندنت: مطالب لتريزا ماى بالتحقيق فى الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين

الأحد، 03 يونيو 2018 01:47 م
إندبندنت: مطالب لتريزا ماى بالتحقيق فى الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مسئول رفيع المستوى بالحزب المحافظ كتب إلى رئيس الحكومة البريطانية تريزا ماى يطالبها بإجراء تحقيق فى حالة الإسلاموفوبيا داخل الحزب.

 

ودعا لورد شيخ، الذى عمل مستشارا لرئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون، ماى إلى النظر فى القضية، ووصفه بأنه أمر يبعث على القلق الشديد لكثير من الأعضاء والأنصار المسلمين للحزب.

 

وفى خطاب موجه إلى الحكومة البريطانية، سلط اللورد شيخ الضوء على حملة زاك جولدسميث الانتخابية للحصول على منصب عمدة لندن فى عام 2016 التى هاجم منافسه المسلم فيها صادق خان، وغياب المرشحين المسلمين فى الانتخابات العامة الأخيرة.

 

وقال لورد شيخ فى الخطاب الذى أطلعت عليه الصحيفة "إنه يدعو ماى باعتبارها رئيسة الوزراء لاتخاذ خطوتين لازمتين فورا، الأولى إجراء تحقيق مستقل، فيحب التحقيق فى أمثلة سلوك الإسلاموفوبيا وعزلهم سريعا. والإجراء الثانى أن رئيسة الحكومة يجب أن تتواصل مع كافة جماعات الحزب المحافظ مثل منتدى المسلمين المحافظين والتواصل فى حوار فعال معهم.

 

وتأتى هذه التعليقات بعد أيام من كشف صحيفة "الإندبندنت" عن أن مجلس مسلمى بريطانيا قد كتب إلى حزب المحافظين يطالبه بإجراء تحقيق عاجل فى الإسلاموفوبيا داخل الحزب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى وولى العهد السعودى يؤكدان على أهمية الاستقرار فى سوق النفط

تيريزا ماى تعبر عن "خيبة أمل عميقة" للقرار الأمريكى بشأن الرسوم الجمركية

تيريزا ماى والأمير وليام يشاركان فى احياء الذكرى الأولى لضحايا هجوم مانشستر

صور.. تيريزا ماى وزوجها يزورون معرض تشيلسى للزهور بلندن

بريطانيا

اخبار بريطانيا

الاسلاموفوبيا

حزب المحافظين

تريزا ماى

رئيسة وزراء بريطانيا




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة