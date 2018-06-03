إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط الجوية السعودية، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وتأخر إقلاع رحلة جوية بسبب ظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت اخطارا من الخطوط السعودية بإلغاء إقلاع رحلاتها الإضافية المخصصة لنقل المعتمرين أرقام 386 و3410 و 3414 والمتجهة إلى جده، وذلك عقب انتهاء موسم تفويج معتمرى شهر رمضان، بالإضافة إلى تأخر رحلة شركة النيل للطيران رقم 171 والمتجهة إلى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبب ظروف التشغيل.